Московську та Ленінградську області РФ атакували дрони — відео

У місті Подольськ Московської області та в Ленінградській області РФ пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів та роботу ППО.

Що відомо про нову “бавовну” в РФ

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ніч на 18 січня в підмосковному міському окрузі Подольськ російські сили ППО відбили атаку безпілотника, який летів на столицю РФ.

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

У Міноборони РФ повідомили, що один безпілотний літальний апарат знищено над територією Московської області та один перехоплено над територією Ленінградської області.

Окрім цього вранці 18 січня мерія російського Бєлгорода повідомила про ракетну небезпеку в місті, жителям рекомендували залишатися вдома. Тривога тривала лише 20 хвилин, після цього місцева влада повідомила, що над областю ППО нібито збила 10 ракет.

Що відомо про вибухи в РФ

Нагадаємо, нещодавно російське Міноборони заявляло, що нібито у Саратовській області збили дрон, звинувативши Україну.

Губернатор області уточнив, що безпілотник знищили над територією Енгельського району. Там знаходиться аеродром "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники РФ — Ту-160 та Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні.

Пізніше російські ЗМІ заявили, що безпілотника було два, їх нібито збили, вони впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2".

Також росіяни заявляли про атаку дронів вночі 11 січня. За їх словами, у Калузі нібито була пошкоджена насосна станція.