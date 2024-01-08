Диверсія у Нижньому Тагілі. Вибухівка здетонувала на залізниці біля нафтобази

Близько 14:30 у Мережі з'явилися повідомлення, що російські рятувальні служби перевіряють інформацію про вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі. Стверджується, що вибух стався у районі станції Сан-Донато, біля якої розташована нафтобаза.

У Росії сталася диверсія на залізниці у Нижньому Тагілі

У Свердловській області Росії здетонував вибуховий пристрій на залізничних коліях біля нафтобази.

Про диверсію повідомляють російські Telegram-канали.

Близько 14:30 російські пабліки повідомили, що рятувальні служби перевіряють інформацію про вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі.

Стверджується, що вибух стався у районі станції Сан-Донато, біля якої розташована нафтобаза.

За попередньою версією, під цистерною спрацював вибуховий пристрій. Поруч із місцем вибуху знайшли ще одну “пекельну машинку”.

У РФ тривають диверсії на залізницях

Як повідомляють росЗМІ, 12 листопада було зафіксовано спробу підпалу релейної шафи в районі станції Ульяновськ-2 (Ульяновська область) Куйбишевської залізниці.

На рух пасажирських поїздів подія не вплинула. Куйбишевська залізниця працює у штатному режимі, – пишуть пропагандисти. Поширити

За даними Telegram-каналів, було облито бензином дві шафи - релейна та батарейну. Поруч начебто лежала пляшка із залишками пального і коробка сірників.

Також невідомі намагалися підпалити релейну шафу на залізниці у селищі Монетна Свердловської області.