Диверсія у Нижньому Тагілі. Вибухівка здетонувала на залізниці біля нафтобази

Близько 14:30 у Мережі з'явилися повідомлення, що російські рятувальні служби перевіряють інформацію про вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі. Стверджується, що вибух стався у районі станції Сан-Донато, біля якої розташована нафтобаза.
У Росії сталася диверсія на залізниці у Нижньому Тагілі
У Свердловській області Росії здетонував вибуховий пристрій на залізничних коліях біля нафтобази.
Про диверсію повідомляють російські Telegram-канали.
Близько 14:30 російські пабліки повідомили, що рятувальні служби перевіряють інформацію про вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі.
Стверджується, що вибух стався у районі станції Сан-Донато, біля якої розташована нафтобаза.
За попередньою версією, під цистерною спрацював вибуховий пристрій. Поруч із місцем вибуху знайшли ще одну “пекельну машинку”.
У РФ тривають диверсії на залізницях
Як повідомляють росЗМІ, 12 листопада було зафіксовано спробу підпалу релейної шафи в районі станції Ульяновськ-2 (Ульяновська область) Куйбишевської залізниці.
За даними Telegram-каналів, було облито бензином дві шафи - релейна та батарейну. Поруч начебто лежала пляшка із залишками пального і коробка сірників.
Також невідомі намагалися підпалити релейну шафу на залізниці у селищі Монетна Свердловської області.
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