Диверсия в Нижнем Тагиле. Взрывчатка сдетонировала на железной дороге у нефтебазы

Около 14:30 в Сети появились сообщения о том, что российские спасательные службы проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. Утверждается, что взрыв произошел в районе станции Сан-Донато, возле которой находится нефтебаза.

В России произошла диверсия на железной дороге в Нижнем Тагиле

В Свердловской области России сдетонировало взрывное устройство на железнодорожных путях у нефтебазы.

О диверсии сообщают российские Telegram-каналы.

Около 14:30 российские паблики сообщили, что спасательные службы проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле.

Утверждается, что взрыв произошел в районе станции Сан-Донато, возле которой находится нефтебаза.

По предварительной версии, под цистерной сработало взрывное устройство. Рядом с местом взрыва была найдена еще одна "адская машинка".

В РФ продолжаются диверсии на железных дорогах

Как сообщают росСМИ, 12 ноября была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги.

На движение пассажирских поездов произошедшее не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме, – пишут пропагандисты. Поделиться

По данным Telegram-каналов, были облиты бензином два шкафа - релейный и батарейный. Рядом вроде бы лежала бутылка с остатками горючего и коробка спичек.

Также неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в поселке Монетна Свердловской области.