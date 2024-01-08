Диверсия в Нижнем Тагиле. Взрывчатка сдетонировала на железной дороге у нефтебазы

Около 14:30 в Сети появились сообщения о том, что российские спасательные службы проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. Утверждается, что взрыв произошел в районе станции Сан-Донато, возле которой находится нефтебаза.
В России произошла диверсия на железной дороге в Нижнем Тагиле
В Свердловской области России сдетонировало взрывное устройство на железнодорожных путях у нефтебазы.
О диверсии сообщают российские Telegram-каналы.
Около 14:30 российские паблики сообщили, что спасательные службы проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле.
Утверждается, что взрыв произошел в районе станции Сан-Донато, возле которой находится нефтебаза.
По предварительной версии, под цистерной сработало взрывное устройство. Рядом с местом взрыва была найдена еще одна "адская машинка".
В РФ продолжаются диверсии на железных дорогах
Как сообщают росСМИ, 12 ноября была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги.
По данным Telegram-каналов, были облиты бензином два шкафа - релейный и батарейный. Рядом вроде бы лежала бутылка с остатками горючего и коробка спичек.
Также неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в поселке Монетна Свердловской области.
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