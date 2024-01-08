Диверсия в Нижнем Тагиле. Взрывчатка сдетонировала на железной дороге у нефтебазы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Диверсия в Нижнем Тагиле. Взрывчатка сдетонировала на железной дороге у нефтебазы

Нижний Тагил
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Источник:  online.ua

Около 14:30 в Сети появились сообщения о том, что российские спасательные службы проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле. Утверждается, что взрыв произошел в районе станции Сан-Донато, возле которой находится нефтебаза.

В России произошла диверсия на железной дороге в Нижнем Тагиле

В Свердловской области России сдетонировало взрывное устройство на железнодорожных путях у нефтебазы.

О диверсии сообщают российские Telegram-каналы.

Около 14:30 российские паблики сообщили, что спасательные службы проверяют информацию о взрыве на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле.

Утверждается, что взрыв произошел в районе станции Сан-Донато, возле которой находится нефтебаза.

По предварительной версии, под цистерной сработало взрывное устройство. Рядом с местом взрыва была найдена еще одна "адская машинка".

В РФ продолжаются диверсии на железных дорогах

Как сообщают росСМИ, 12 ноября была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги.

На движение пассажирских поездов произошедшее не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме, – пишут пропагандисты.

По данным Telegram-каналов, были облиты бензином два шкафа - релейный и батарейный. Рядом вроде бы лежала бутылка с остатками горючего и коробка спичек.

Также неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в поселке Монетна Свердловской области.

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