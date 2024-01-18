Московскую и Ленинградскую области атаковали дроны – видео

В городе Подольск Московской области и в Ленинградской области РФ раздались взрывы. Россияне заявили об атаке дронов и работе ПВО.

Что известно о новой "бавовне" в РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночь на 18 января в подмосковном городском округе Подольска российские силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на столицу РФ.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В Минобороны РФ сообщили, что один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области.

Кроме этого, утром 18 января мэрия российского Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе, жителям рекомендовали оставаться дома. Тревога продолжалась всего 20 минут, после этого местные власти сообщили, что над областью ПВО якобы сбили 10 ракет.

Что известно о взрывах в РФ

Напомним, недавно российское Минобороны заявляло, что якобы в Саратовской области сбили дрон, обвинив Украину.

Губернатор области уточнил, что беспилотник был уничтожен над территорией Энгельского района. Там находится аэродром "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики РФ — Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.

Позже российские СМИ заявили, что беспилотника было два, их якобы сбили, они упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2".

Также россияне заявляли об атаке дронов ночью 11 января. По их словам, в Калуге якобы была повреждена насосная станция.