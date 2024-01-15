В российском Курске прозвучала серия взрывов – видео
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В российском Курске прозвучала серия взрывов – видео

Взрыв
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Источник:  online.ua

Над российским городом Курск раздалась серия взрывов ночью 15 января. Россияне заявляют о работе сил ПВО.

Что известно о хлопке в РФ

Отмечается, что местные жители слышали по меньшей мере 3-4 взрыва над городом, после чего увидели яркую вспышку.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил информацию о взрывах и заявил, что над областным центром якобы сработала противовоздушная оборона.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что сбивают три ракеты “Точка-У”.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК «Точка-У». Очередными средствами ПВО три ракеты ТРК «Точка-У» были уничтожены над Курской областью — заявили оккупанты РФ.

Взрывы в России

Напомним, что в российских населенных пунктах в разных областях регулярно происходят разные взрывы. Чаще всего это происходит в приграничных регионах.

В частности, в Ростовской области ночью 11 января звучали мощные взрывы. Россияне заявляли о работе ПВО.

Также в последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, часто загорающихся как в Москве, так и в других регионах. В частности, горят военные объекты и заводы. 13 января масштабный пожар разразился в Санкт-Петербурге на складе Wildberries.

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