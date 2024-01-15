У російському Курську пролунала серія вибухів — відео

Над російським містом Курськ пролунала серія вибухів вночі 15 січня. Росіяни заявляють про роботу сил ППО.

Що відомо про бавовну у РФ

Зазначається, що місцеві жителі чули щонайменше 3-4 вибухи над містом, після чого побачили яскравий спалах.

Губернатор Курської області Роман Старовойт підтвердив інформацію про вибухи та заявив, що над обласним центром нібито спрацювала протиповітряна оборона.

Натомість у Міноборони РФ заявили, про збиття трьох ракет “Точка-У”.

Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням ракет ТРК «Точка-У». Черговими засобами ППО три ракети ТРК «Точка-У» було знищено над Курською областю — заявили окупанти РФ. Поширити

Вибухи в Росії

Нагадаємо, що у російських населених пунктах у різних областях регулярно відбуваються різні вибухи. Найчастіше це трапляється у прикордонних регіонах.

Зокрема у Ростовській області вночі 11 січня лунали потужні вибухи. Росіяни заявляли про роботу ППО.

Також останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема палають військові об'єкти та заводи. 13 січня масштабна пожежа спалахнула у Санкт-Петербурзі на складі Wildberries.