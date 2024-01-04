У Новоросійську лунали вибухи. Росіяни заявили про збиту ракету ЗСУ

Близько 10 годин вечора 4 січня до російського Новоросійська завітала “бавовна”. Місцеві розповідають про гучні вибухи та збиття ППО української ракети.
Нічна “бавовна” у Новоросійську: шо відомо
4 січня гучно було у Новоросійську. Росіяни заявляють, що їх протиповітряна оборону збила ракету ЗСУ над містом.
Про це пишуть у Telegram-каналах.
Між тим в мережі повідомляють про роботу ППО та вибухи в Новоросійську через нібито ракетний удар.
Представники влади Краснодарського краю та Новоросійська зокрема поки ніяк не коментують нічну "бавовну" у місті.
Вибухи та “прильоти” у Бєлгороді
У місті Бєлгород знову пролунали вибухи у четвер ввечері, 4 січня. Місцеві жителі кажуть про роботу систем протиповітряної оборони та про "прильоти".
Цього вечора у Білгороді пролунали звуки сирени, після чого в мережах почали поширювати повідомлення про ракетну небезпеку. Зокрема, про це розповідав губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Пізніше з'явилися кадри в інтернеті та розповіді про звуки вибухів. Їх, зокрема, пояснювали роботою ППО ЗС РФ.
У місті є пошкодження у житловому секторі. Внаслідок вибуху снаряда поряд із багатоквартирним будинком вибито вікна у кількох квартирах, пошкоджено понад 30 автомобілів, заявляє місцева влада.
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