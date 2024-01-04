В Новороссийске раздавались взрывы. Россияне заявили о сбитой ракете ВСУ

Около 10 часов вечера 4 января российский Новороссийск посетила "бавовна". Местные рассказывают о громких взрывах и сбитии ПВО украинской ракеты.

Ночная "бавовна" в Новороссийске: что известно

4 января громко было в Новороссийске. Россияне заявляют, что их противовоздушная оборона сбила ракету ВСУ над городом.

Об этом пишут в Telegram каналах.

Говорят, стреляли украинской ракетой, но пока неясно, сбили попала ли она в цель, – говорится в сообщении. Поделиться

Между тем в сети сообщают о работе ПВО и взрывах в Новороссийске из-за якобы ракетного удара.

В Новороссийск ракетная атака. Взрывы. Работает ПВО, – пишут местные паблики. Поделиться

Представители властей Краснодарского края и Новороссийска в частности пока никак не комментируют ночной "хлопок" в городе.

Взрывы и "прилеты" в Белгороде

В городе Белгород снова раздались взрывы в четверг вечером, 4 января. Местные жители говорят о работе систем противовоздушной обороны и о "прилетах".

В этот вечер в Белгороде раздались звуки сирены, после чего в сетях начали распространять сообщения о ракетной опасности. В частности, об этом говорил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Позже появились кадры в интернете и рассказ о звуках взрывов. Их, в частности, объясняли работой ПВО ВС РФ.

В городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждено более 30 автомобилей, заявляют местные власти.