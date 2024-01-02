Вечерняя "бавовна". В Белгороде раздаются громкие взрывы — видео

Вечером 2 января в российском Белгороде "беспокойно": громкие взрывы, предупреждения о ракетной опасности, дым и пожары.

Еще одна "бавовна" в Белгороде: что известно

Вечером 2 января в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде была включена сирена ракетной опасности. Он также призвал местных жителей пройти в укрытия.

В Белгороде очень громко, – пишут местные. Поделиться

А в Таврово Белгородской области часть ракеты пробила крышу и попала в квартиру.

Обстрел Белгорода утром 2 января

Сегодня с утра в российском Белгороде уже было неспокойно. Жители сообщали о мощных взрывах.

В то же время Минобороны страны-агрессора заявило о якобы сбитии украинских ракет "Ольха" в небе над областью.

До этого 30 декабря российские СМИ заявляли о якобы обстреле города Белгорода. Сообщалось о повреждениях более 40 зданий и 60 транспортных средств.

Вскоре источники в украинских спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде. Но непрофессиональная и провокационная работа российского ПВО могла привести к жертвам среди гражданского населения.

В России насчитали в результате обстрела 100 раненых и 14 погибших россиян. В частности, во время этой атаки был ликвидирован офицер следственного комитета РФ Михаил Конопицин. Ранее он воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.