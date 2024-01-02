Вечірня "бавовна". У Бєлгороді лунають гучні вибухи — відео

Ввечері 2 січня у російському Бєлгороді “неспокійно”: гучні вибухи, попередження про ракетну небезпеку, дим і пожежі.

Ще одна “бавовна” у БєлгородІ: що відомо

Надвечір 2 січня в російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи. В місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгороді ввімкнули сирену ракетної небезпеки. Він також закликав місцевих жителів пройти до укриттів.

У Бєлгороді дуже гучно, – пишуть місцеві. Поширити

А в Таврово Бєлгородської області частина ракети пробила дах і потрапила до квартири.

Обстріл Бєлгорода вранці 2 січня

Сьогодні зранку у російському Бєлгороді вже було неспокійно. Жителі повідомляли про потужні вибухи.

Водночас Міноборони країни-агресора заявило про нібито збиття українських ракет "Вільха" у небі над областю.

До цього 30 грудня російські ЗМІ заявляли про нібито обстріл міста Бєлгород. Повідомлялося про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Незабаром джерела в українських спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді. Але непрофесійна і провокаційна робота російської ППО могла привести до жертв серед цивільного населення.

У Росії нарахували в результаті обстрілу 100 поранених та 14 загиблих росіян. Зокрема, під час цієї атаки було ліквідовано офіцера слідчого комітету РФ Михайла Конопіцина. Раніше він воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.