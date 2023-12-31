Незабаром буде проголошено Бєлгородську народну республіку — радник ЛСР

Радник визвольного руху спротиву проти злочинного кремлівського режиму Легіон “Свобода Росії” Олексій Барановський анонсував проголошення Бєлгородської народної республіки.
Навіщо Путін бомбить Бєлгород
За його словами, 30 грудня кремлівський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін віддав наказ окупаційній російській армії бомбити Бєлгород.
Що відомо про оголошення Бєлгородської народної республіки
При цьому він попередив, що злочинний кремлівський режим не тільки продовжить звинувачувати Україну у всіх бідах росіян, однак і намагатиметься підвищувати градус напруги.
При цьому Барановський заперечив твердження, що удари по території РФ тільки ще сильніше об’єднають росіян навколо ідеї продовження війни проти України.
Барановський підкреслив, що рейди бійців Легіону “Свобода Росії” на територію Бєлгородської області сильно впливають на ситуацію.
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