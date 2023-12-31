Незабаром буде проголошено Бєлгородську народну республіку — радник ЛСР
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Незабаром буде проголошено Бєлгородську народну республіку — радник ЛСР

Бійці ЛСР
Джерело:  Легіон "Свобода Росії"

Радник визвольного руху спротиву проти злочинного кремлівського режиму Легіон “Свобода Росії” Олексій Барановський анонсував проголошення Бєлгородської народної республіки.

Навіщо Путін бомбить Бєлгород

Років 10 тому я був перший та єдиний раз у Білгородській області, у прикордонному з Україною місті Валуйки. Там була тортурна колонія, в якій мучили непокірного в'язня. Ми приїхали тоді його рятувати разом із відомим правозахисником Андрієм Бабушкіним (пізніше він на моє прохання займався проблемами українських політв'язнів у російських катівнях…). Місія мала локальний успіх, але з того часу Росія дуже змінилася – фактично вона вся перетворилася на одну велику тортурну колонію, натягнувши колючку по всьому периметру підконтрольної території, - розповідає Барановський.

За його словами, 30 грудня кремлівський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін віддав наказ окупаційній російській армії бомбити Бєлгород.

У суворій відповідності з відомим мемом, тільки Воронежу поки що щастить. Чи ронюють ВКС РФ знову бомби зі своїх літаків, чи криворуко запускають ракети по Харкову, чи збивають дрони, запущені по військових об'єктах РФ – не важливо. Не було б війни – не було б сьогоднішніх смертей у Білгороді. І смертей в українських містах напередодні. І взагалі нічого б не було з того жаху, що відбувається з 24 лютого 2022 року, - зазначає речник ЛСР.

Що відомо про оголошення Бєлгородської народної республіки

При цьому він попередив, що злочинний кремлівський режим не тільки продовжить звинувачувати Україну у всіх бідах росіян, однак і намагатиметься підвищувати градус напруги.

Як для шельмування чеченців свого часу потрібні були вибухи житлових будинків у Москві та регіонах, так рано чи пізно дійде і до терактів в умовному Білгороді/Воронежі, які припишуть українським ДРГ. Для шляху життя десятків, сотень, тисяч росіян також нічого не варті як і життя українців, - пояснює Барановський.

При цьому Барановський заперечив твердження, що удари по території РФ тільки ще сильніше об’єднають росіян навколо ідеї продовження війни проти України.

За великим рахунком, сили «за» і «проти» війни в російському суспільстві вже давно розставлені, ще з лютого/березня минулого року. І жодні події тепер на розклад суттєво не впливають (як не впливає російське суспільство на ухвалення рішень Кремлем). Тому завдавати ударів по військових об'єктах, що знаходяться на території РФ можна і потрібно (не з розрахунку, що про це подумають на Росії, а лише допоможе це захистити міста України)., - зазначає радник ЛСР.

Барановський підкреслив, що рейди бійців Легіону “Свобода Росії” на територію Бєлгородської області сильно впливають на ситуацію.

Головне питання: «Коли буде проголошено Білгородську народну республіку?» (Спойлер: скоро). Ось це справді буде поворот, який може суттєво вплинути на перебіг війни. Власне, це була посада про підсумки року, а скоріше навіть про плани на 2024 рік. Здається мені, що Білгородська область може стати колискою нової вільної Росії, Росії без путина. Тим більше років 10 тому я там уже був із гуманітарною місією, - прогнозує представник ЛСР.

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