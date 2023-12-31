В скором времени будет провозглашена Белгородская народная республика — советник ЛСР

Зачем Путин бомбит Белгород

Лет 10 назад я был первый и единственный раз в Белгородской области, в приграничном с Украиной городе Валуйки. Там была пытливая колония, в которой мучили непокорного заключенного. Мы приехали тогда его спасать вместе с известным правозащитником Андреем Бабушкиным (позже он по моей просьбе занимался проблемами украинских политзаключенных в российских застенках…). Миссия имела локальный успех, но с тех пор Россия очень изменилась – фактически она вся превратилась в одну большую пытку, натянув колючку по всему периметру подконтрольной территории, - рассказывает Барановский. Поделиться

По его словам, 30 декабря кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин отдал приказ оккупационной российской армии бомбить Белгород.

В строгом соответствии с известным мемом, только Воронежу пока везет. Утрачивают ли ВКС РФ снова бомбы со своих самолетов, или криворуко запускают ракеты по Харькову, или сбивают дроны, запущенные по военным объектам РФ – не важно. Не было бы войны – не было бы сегодняшних смертей в Белгороде. И смерти в украинских городах накануне. И вообще ничего бы не было из ужаса, который происходит с 24 февраля 2022 года, - отмечает спикер ЛСР. Поделиться

Что известно об объявлении Белгородской народной республики

При этом он предупредил, что преступный кремлевский режим не только продолжит обвинять Украину во всех бедах россиян, но и постарается повышать градус напряжения.

Как для шельмования чеченцев в свое время были нужны взрывы жилых домов в Москве и регионах, так рано или поздно дойдет и до терактов в условном Белгороде/Воронеже, которые припишут украинским ДРГ. Для пути жизни десятков, сотен, тысяч россиян тоже ничего не стоят, как и жизнь украинцев, - объясняет Барановский. Поделиться

При этом Барановский возразил на утверждение, что удары по территории РФ только еще сильнее объединят россиян вокруг идеи продолжения войны против Украины.

По большому счету, силы «за» и «против» войны в российском обществе уже давно расставлены еще с февраля/марта прошлого года. И никакие события теперь на расписание не оказывают существенного влияния (как не влияет российское общество на принятие решений Кремлем). Поэтому наносить удары по находящимся на территории РФ военным объектам можно и нужно (не из расчета, что об этом подумают на России, а лишь поможет это защитить города Украины)., - отмечает советник ЛСР. Поделиться

Барановский подчеркнул, что рейды бойцов Легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области сильно влияют на ситуацию.