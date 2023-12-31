В скором времени будет провозглашена Белгородская народная республика — советник ЛСР

Советник освободительного движения против преступного кремлевского режима Легион "Свобода России" Алексей Барановский анонсировал провозглашение Белгородской народной республики.
Зачем Путин бомбит Белгород
По его словам, 30 декабря кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин отдал приказ оккупационной российской армии бомбить Белгород.
Что известно об объявлении Белгородской народной республики
При этом он предупредил, что преступный кремлевский режим не только продолжит обвинять Украину во всех бедах россиян, но и постарается повышать градус напряжения.
При этом Барановский возразил на утверждение, что удары по территории РФ только еще сильнее объединят россиян вокруг идеи продолжения войны против Украины.
Барановский подчеркнул, что рейды бойцов Легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области сильно влияют на ситуацию.
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