В скором времени будет провозглашена Белгородская народная республика — советник ЛСР
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В скором времени будет провозглашена Белгородская народная республика — советник ЛСР

Бойцы ЛСР
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Источник:  Легион "Свобода России"

Советник освободительного движения против преступного кремлевского режима Легион "Свобода России" Алексей Барановский анонсировал провозглашение Белгородской народной республики.

Зачем Путин бомбит Белгород

Лет 10 назад я был первый и единственный раз в Белгородской области, в приграничном с Украиной городе Валуйки. Там была пытливая колония, в которой мучили непокорного заключенного. Мы приехали тогда его спасать вместе с известным правозащитником Андреем Бабушкиным (позже он по моей просьбе занимался проблемами украинских политзаключенных в российских застенках…). Миссия имела локальный успех, но с тех пор Россия очень изменилась – фактически она вся превратилась в одну большую пытку, натянув колючку по всему периметру подконтрольной территории, - рассказывает Барановский.

По его словам, 30 декабря кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин отдал приказ оккупационной российской армии бомбить Белгород.

В строгом соответствии с известным мемом, только Воронежу пока везет. Утрачивают ли ВКС РФ снова бомбы со своих самолетов, или криворуко запускают ракеты по Харькову, или сбивают дроны, запущенные по военным объектам РФ – не важно. Не было бы войны – не было бы сегодняшних смертей в Белгороде. И смерти в украинских городах накануне. И вообще ничего бы не было из ужаса, который происходит с 24 февраля 2022 года, - отмечает спикер ЛСР.

Что известно об объявлении Белгородской народной республики

При этом он предупредил, что преступный кремлевский режим не только продолжит обвинять Украину во всех бедах россиян, но и постарается повышать градус напряжения.

Как для шельмования чеченцев в свое время были нужны взрывы жилых домов в Москве и регионах, так рано или поздно дойдет и до терактов в условном Белгороде/Воронеже, которые припишут украинским ДРГ. Для пути жизни десятков, сотен, тысяч россиян тоже ничего не стоят, как и жизнь украинцев, - объясняет Барановский.

При этом Барановский возразил на утверждение, что удары по территории РФ только еще сильнее объединят россиян вокруг идеи продолжения войны против Украины.

По большому счету, силы «за» и «против» войны в российском обществе уже давно расставлены еще с февраля/марта прошлого года. И никакие события теперь на расписание не оказывают существенного влияния (как не влияет российское общество на принятие решений Кремлем). Поэтому наносить удары по находящимся на территории РФ военным объектам можно и нужно (не из расчета, что об этом подумают на России, а лишь поможет это защитить города Украины)., - отмечает советник ЛСР.

Барановский подчеркнул, что рейды бойцов Легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области сильно влияют на ситуацию.

Главный вопрос: «Когда будет провозглашена Белгородская народная республика?» (Спойлер: скоро). Вот это действительно будет поворот, который может оказать существенное влияние на ход войны. Собственно это была должность об итогах года, а скорее даже о планах на 2024 год. Мне кажется, что Белгородская область может стать колыбелью новой свободной России, России без путина. Тем более 10 лет назад я там уже был с гуманитарной миссией, - прогнозирует представитель ЛСР.

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