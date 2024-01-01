Українські воїни ліквідували офіцера Слідкому РФ у Бєлгороді

Унаслідок ударів України по військових обʼєктах у Бєлгороді 30 грудня вдалось ліквідувати офіцера російського Слідчого комітету.

Що відомо про ліквідацію офіцера РФ

Як повідомили в ГУР, ліквідували 27-річного старшого лейтенанта Михайла Конопіцина.

У листопаді 2023 року його направили в Бєлгород працювати в складі військового слідчого відділу СК рф, а до цього він воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

У ГУР також нагадали, що в армії окупантів через втрати на війні проти України фіксують гострий дефіцит молодших офіцерів, у звʼязку з чим там перейшли на їхнє прискорене навчання.

Атака на Бєлгород: що відомо

Вранці 30 грудня російські ЗМІ почали заявляти про нібито обстріл російського міста Бєлгород. Повідомлялось про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах в російському Бєлгороді.

Як уточнили джерела у спецслужбах, це відповідь на російські атаки по Україні.

Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають, – відзначило джерело. Поширити

Сили оборони відпрацювали по російських воєнних об'єктах Бєлгородської області, проте через "непрофесійні дії та сплановані провокації" російської ППО уламки впали у центрі міста.

Після вибухів, за даними росіян, у місті було 10 пожеж, а також лунала повітряна тривога і людей просили спуститися в укриття.

Після роботи російських протиповітряних сил місцева влада заявила про загиблих та поранених серед цивільних.