Вибухи та пожежа. У російському Бєлгороді пролунала потужна "бавовна" — відео

30 грудня у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. Місцеві повідомляють про обстріл дронами центру, також відомо про двох загиблих.

Що відбувається у Бєлгороді РФ

Місцеві пабліки пишуть про обстріл центру і падіння уламків дронів. У центрі міста горять автівки, все в чорному диму. Судячи з фото та відео, прильотів там багато.

Окрім житлового сектора, удар було здійснено в районі торгового центру "Маяк", де "традиційно проводяться новорічні заходи"

Мер Бєлгорода повідомляє про двох загиблих дітей та інших постраждалих. Є також дані про загиблого чоловіка.

За попередньою інформацією, є двоє загиблих дітей і постраждалі. Також є влучання в житловий сектор. Усі подробиці пізніше, - пише Гладков. Поширити

Що відомо про масштабну атаку БпЛа по території РФ 30 грудня

За інформацією представників українських спецслужб, протягом ночі 30 грудня було проведено масштабну атаку по військових об'єктах на території РФ за допомогою БпЛА.

За їх інформацією, найбільше “бавовни” було у Брянську, де група ударних БпЛа атакувала підприємство Кремній Ел", яке є одним з найбільших виробників електроніки для російської військової техніки.

Зокрема, цей завод виготовляє електроніку для далекобійних високоточних ракет терористичної армії РФ та систем ППО "Панцир".

Окрім цього вибухи пролунали на низці військових об’єктів в Бєлгороді, Тулі, Твері, Москві.

За інформацією міноборони країни-агресорки, протягом ночі 30 грудня на території РФ було зафіксовано 32 невпізнаних БпЛА.

Дрони зафіксували над територіями чотирьох областей: Брянської, Орловської, Курської та Московської.

Традиційно міноборони РФ звинуватило в атаках Україну.