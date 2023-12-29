У РФ заявляють про масштабну ракетну атаку по Бєлгороду — відео

На території Бєлгородської області в РФ увечорі, 29, грудня пролунала серія потужних вибухів.

Що відомо про ситуацію у Бєлгородській області

Зокрема, в районі 22:00 російські Telegram-канали повідомили про вибухи у Бєлгороді, роботу ППО та “прильоти”.

Невдовзі після цього у мережі почали з’являтись відео, на яких можна почути вибухи, також в небі фіксували безліч спалахів.

Після цього губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про нібито збиття системами ППО кілька повітряних цілей на підльоті до міста.

При цьому провоєнні канали пишуть про збиття ракет.

Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, є один загиблий і один потерпілий. Інформація уточнюється, - заявляє Гладков. Поширити

"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, є один загиблий та один потерпілий", - написав він та додав, що інформація уточнюється.

Між тим росЗМІ та місцеві ТГ-канали повідомляють про падіння уламків на авто різні споруди, зокрема в Бєлгороді.

Також озвучується припущення про ведення обстрілу з реактивних систем залпового вогню.

Що кажуть в міноборони РФ

При цьому в мінооборони країни-агресорки заявили, що нібито системи ППО знищили 13 снарядів РСЗВ у небі над регіоном.

Вину за цей обстріл відомство країни-агресора традиційно покладає на Україну.