У РФ заявляють про стрілецькі бої у Бєлгородській області

Влада російської Бєлгородської області та місцеві жителі і підконтрольні Кремлю пропагандистські пабліки заявляли про нібито стрілецькі бої поблизу села Теребрено неподалік із українським кордоном.

Що відомо про ситуацію у Бєлгородській області

Кремлівські пропагандисти зазначають, що нібито стрілецькі бої неподалік населеного пункту почались в районі 11 ранку.

Росіяни заявляють, що на територію регіону проникли українські ДРГ.

Трохи згодом губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що внаслідок бойових дій у кількох селах поряд із Теребрено було пошкоджено лінії електропередач.

Очевидці також зазначали, що бій начебто тривав між селами Ілек-Пеньківкою та Теребреного. За їхніми словами, постріли також були чутні в селах Ілек-Пеньківка та Високоє.

Пропагандисти також заявили, що диверсійно-розвідувальна група у Бєлгородській області буцімто складалася з десяти осіб. Росіяни також казали, що для відбиття атаки були залучені гелікоптери, а також перекрита сама територія Теребреного.

Що відомо про причетність України до бойових дій на території Бєлгородської області

У мережі також з'явилися кадри нібито із Теребреного. На відео дійсно можна почути звуки пострілів, однак чи дійсно вони були зняті з місця події – невідомо.

Крім того, губернатор Гладков зазначив, що постраждалих серед мирних жителів нібито немає. Водночас він сказав, що нібито пошкоджено один приватний житловий будинок та альтанку.

Росіяни у пропагандистському дусі "звинуватили у цій стрілянині українську сторону".

За інформацією джерел у силових органах України, успішну операцію на території Бєлгородської області провели бійці визвольного руху Легіон “Свобода Росії”.

Представники Головного управління розвідки Міноборони України зазначили, що внаслідок атаки противників злочинного кремлівського режиму було знищено взводний опорний пункт російських військ.