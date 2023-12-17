В РФ заявляют о стрелковых боях в Белгородской области
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Проиcшествия
Дата публикации

В РФ заявляют о стрелковых боях в Белгородской области

Белгородская область
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Источник:  online.ua

Власти российской Белгородской области и местные жители и подконтрольные Кремлю пропагандистские паблики заявляли о якобы стрелковых боях вблизи села Теребрено неподалеку от украинской границы.

Что известно о ситуации в Белгородской области

Кремлевские пропагандисты отмечают, что якобы стрелковые бои вблизи населенного пункта начались в районе 11 утра.

Россияне заявляют, что на территорию региона проникли украинские ВРГ.

Чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате боевых действий в нескольких селах рядом с Теребрено были повреждены линии электропередач.

Очевидцы также отмечали, что бой продолжался между селами Илек-Пеньковкой и Теребреного. По их словам, выстрелы также были слышны в селах Илек-Пеньковка и Высокое.

Пропагандисты также заявили, что диверсионно-разведывательная группа в Белгородской области будто бы состояла из десяти человек. Россияне также говорили, что для отражения атаки были привлечены вертолеты, а также перекрыта сама территория Теребреного.

Что известно о причастности Украины к боевым действиям на территории Белгородской области

В сети также появились кадры якобы из Теребреного. На видео действительно можно услышать звуки выстрелов, однако действительно ли они были сняты с места происшествия – неизвестно.

Кроме того, губернатор Гладков отметил, что пострадавших среди мирных жителей вроде бы нет. В то же время он сказал, что якобы поврежден один частный жилой дом и беседка.

Россияне в пропагандистском духе "обвинили в этой стрельбе украинскую сторону".

По информации источников в силовых органах Украины, успешную операцию на территории Белгородской области провели бойцы освободительного движения Легиона "Свобода России".

Представители Главного управления разведки Минобороны Украины отметили, что в результате атаки противников преступного кремлевского режима был уничтожен взводный опорный пункт российских войск.

Неожиданное нападение на позиции подразделений армии террористической России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона. Так, по приказу тамошних командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам, - добавили в ГУР.

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