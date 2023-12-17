В РФ заявляют о стрелковых боях в Белгородской области

Власти российской Белгородской области и местные жители и подконтрольные Кремлю пропагандистские паблики заявляли о якобы стрелковых боях вблизи села Теребрено неподалеку от украинской границы.

Что известно о ситуации в Белгородской области

Кремлевские пропагандисты отмечают, что якобы стрелковые бои вблизи населенного пункта начались в районе 11 утра.

Россияне заявляют, что на территорию региона проникли украинские ВРГ.

Чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате боевых действий в нескольких селах рядом с Теребрено были повреждены линии электропередач.

Очевидцы также отмечали, что бой продолжался между селами Илек-Пеньковкой и Теребреного. По их словам, выстрелы также были слышны в селах Илек-Пеньковка и Высокое.

Пропагандисты также заявили, что диверсионно-разведывательная группа в Белгородской области будто бы состояла из десяти человек. Россияне также говорили, что для отражения атаки были привлечены вертолеты, а также перекрыта сама территория Теребреного.

Что известно о причастности Украины к боевым действиям на территории Белгородской области

В сети также появились кадры якобы из Теребреного. На видео действительно можно услышать звуки выстрелов, однако действительно ли они были сняты с места происшествия – неизвестно.

Кроме того, губернатор Гладков отметил, что пострадавших среди мирных жителей вроде бы нет. В то же время он сказал, что якобы поврежден один частный жилой дом и беседка.

Россияне в пропагандистском духе "обвинили в этой стрельбе украинскую сторону".

По информации источников в силовых органах Украины, успешную операцию на территории Белгородской области провели бойцы освободительного движения Легиона "Свобода России".

Представители Главного управления разведки Минобороны Украины отметили, что в результате атаки противников преступного кремлевского режима был уничтожен взводный опорный пункт российских войск.