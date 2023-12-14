В Белгородской области на российской мини взорвались два чиновника
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Белгородской области на российской мини взорвались два чиновника

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Источник:  Петр Андрющенко

Два чиновника Краснояружского района Белгородской области РФ взорвались на установленной российскими военными мини, когда передвигались на "УАЗ-Патриот".

Российские чиновники взорвались на мини

Сообщается, что в результате подрыва на мини, замглавы Краснояружской администрации Игорю Бородаенко оторвало ноги.

Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко - минно-взрывная травма и разрыв раны мягких тканей головы.

Третий пассажир обошелся сотрясением мозга и закрытой травмой органов грудной клетки и брюшной полости.

Прекрасная иллюстрация побед, о которых сегодня Путин будет кормить дерьмом из лопаты рассказывать россиянам, – отметил Андрющенко.

Какая ситуация в Белгородской области

В последнее время области РФ, граничащие с Украиной, постоянно находятся под обстрелами. При этом военное руководство окупантов, обстреливая свою территорию, обвиняет в этом ВСУ.

К примеру, в мае 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Солохи якобы обстреляли украинские военные. В результате атаки по меньшей мере погиб один человек, шестеро получили ранения.

В октябре 2023 года в российском Белгороде жители слышали взрывы, на месте возник пожар. Погибли два человека. Тогда губернатор Белгородской области сообщил, что Белгород атаковал якобы украинский беспилотник.

Также 18 ноября в Валуйках на Белгородщине загорелся военный госпиталь армии РФ. Белгородцы утверждали, что в госпитале выгорело все вчистую. О причине пожара россияне так и не сообщили.

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