Загадочный пожар на Белгородщине. Сгорел военный госпиталь в Валуйках — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Загадочный пожар на Белгородщине. Сгорел военный госпиталь в Валуйках — видео

Пожар
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Источник:  online.ua

В городе Валуйки Белгородской области начисто сгорел военный госпиталь. Что стало причиной масштабного пожара – пока неизвестно.

Пожар в Белгородской области

В России вечером 18 ноября, вероятно, произошла очередная "бавовна". В Валуйках в Белгородской области загорелся военный госпиталь армии РФ.

Об этом сообщили местные паблики.

Жители населённого пункта также публикуют видео пожара.

В Валуйках Белгородской области горит военный госпиталь, – говорится в сообщении.

Белгородцы утверждают, что в госпитале выгорело все вчистую.

Между тем местные власти пока никак не комментировали эту информацию.

Что известно о пожаре

Ночью 16 ноября в Волгоградской области РФ произошел пожар на территории воинской части вблизи поселка Котлубань.

Как сообщают росСМИ, пожар на объекте Минобороны РФ начался около часа ночи. Местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов.

Поселок Котлубань расположен северо-западнее Волгограда.

Губернатор Бочаров уверяет, что пожар потушен, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.

Пока неизвестна причина загорания.

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