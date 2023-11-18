Загадкова пожежа на Бєлгородщині. Згорів військовий шпиталь у Валуйках — відео

У місті Валуйки Бєлгородської області начисто згорів військовий шпиталь. Що стало причиною масштабної пожежі – поки не відомо.

Пожежа у Бєлгородській області

У Росії ввечері 18 листопада, ймовірно, сталася чергова "бавовна". У Валуйках на Бєлгородщині загорівся військовий шпиталь армії РФ.

Про це повідомили місцеві пабліки.

Жителі населеного пункту також публікують відео пожежі.

У Валуйках Білгородської області палає військовий госпіталь, – йдеться в повідомленні. Поширити

Бєлгородці стверджують, що у шпиталі вигоріло все начисто.

Тим часом місцева влада поки що ніяк не коментувала цю інформацію.

Що відомо про пожежу

Уночі 16 листопада у Волгоградській області РФ сталася пожежа на території військової частини поблизу селища Котлубань.

Як повідомляють росЗМІ, пожежа на об'єкті Міноборони РФ почалася близько першої години ночі. Місцеві жителі повідомили, що чули також звуки вибухів.

Селище Котлубань розташоване на північний захід від Волгограду.

Губернатор Бочаров запевняє, що пожежу загасили, постраждалих і пошкоджень цивільних об'єктів немає.

Наразі невідома причина спалаху.