У Севастополі пролунали вибухи та почалася пожежа в районі Козачої бухти — відео

У тимчасово окупованому Севастополі лунала повітряна тривога. Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів та пожежу у районі Козачої бухти.
Що відомо про вибухи у Севастополі
Близько 20:00 у місті увімкнули сирену повітряної тривоги. Також на півострові перекрили рух Кримським мостом.
Пізніше місцеві Телеграм-канали повідомили про пожежу поблизу Козачої бухти.
Телеграм-канали окупантів заявили про роботу ППО та про збиття ракет.
АТЕШ виявили нове місце розташування армії РФ у Криму
Партизани знайшли велике місце дислокації військ РФ на зерноскладі у селі Зарічне Джанкойського району.
Там знаходиться близько 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких є як тентовані "Урали" і КамАЗи, так і паливозаправники.
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