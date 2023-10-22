У Севастополі пролунали вибухи та почалася пожежа в районі Козачої бухти — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Севастополі пролунали вибухи та почалася пожежа в районі Козачої бухти — відео

Ракета
Джерело:  online.ua

У тимчасово окупованому Севастополі лунала повітряна тривога. Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів та пожежу у районі Козачої бухти.

Що відомо про вибухи у Севастополі

Близько 20:00 у місті увімкнули сирену повітряної тривоги. Також на півострові перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше місцеві Телеграм-канали повідомили про пожежу поблизу Козачої бухти.

Телеграм-канали окупантів заявили про роботу ППО та про збиття ракет.

АТЕШ виявили нове місце розташування армії РФ у Криму

Партизани знайшли велике місце дислокації військ РФ на зерноскладі у селі Зарічне Джанкойського району.

Там знаходиться близько 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких є як тентовані "Урали" і КамАЗи, так і паливозаправники.

Під'їзди до об'єкта охороняються військовими РФ біля облаштованих оборонних позицій. Нам відомо, що особовий склад розквартований по всьому населеному пункту, - зазначають в "Атеш".

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