В окупованому Севастополі оголошено тривогу. Зупинено рух Кримським мостом

У Севастополі на території окупованого Росією Криму було оголошено повітряну тривогу. Російська окупаційна влада на території півострову заявляє про збиття ракети.

Що відбувається на території окупованого Криму

Так званий керівник окупаційної російської адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що через ракетну атаку у місті спрацювала система повітряної тривоги.

У місцевих Telegram-каналах ширяться повідомлення, що по Севастополю було випущено ракети.

Тим часом окупанти зупинили рух автотранспорту по Кримському мосту, а також морський і наземний громадський транспорт.

Проросійські пабліки повідомляють, що на підльоті до Криму нібито збили 1-3 ракети і один безпілотний літальний апарат.

Що відомо про деталі висадки спецпризначенців ГУР на території Криму

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, за результатами десантної операції українських військових на території окупованого Росією Криму стався жорсткий бій із кремлівськими загарбниками і один українських військовий, на жаль, потрапив у полон до росіян.

Нових даних ми оприлюднювати не будемо, але так, можемо підтвердити, що є втрати, в тому числі є полонений, і втрати неспівмірні із втратами противника Поширити

Представник ГУР визнав, що звільнення українських територій, на превеликий жаль, пов’язане із втратами і жертовністю оборонців та захисниць.

В даній ситуації мова йде про спецпризначенців і в ГУР можуть підтвердити, що Україна зробить все можливе для того, щоб обов'язково кожен полонений український захисник повернувся додому.

Над цим працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і зрештою вся команда Сил безпеки і оборони. Україна продовжить і далі робити все для того, щоби деокупувати наші території і повернути землі та людей Поширити

Низка російських пропагандистських ЗМІ та колаборантів у Криму повідомляли про нібито взяття в полон бійця ГУР під час рейду українських спецпризначенців 4 жовтня.