В оккупированном Севастополе объявлена тревога. Остановлено движение по Крымскому мосту

В Севастополе на территории оккупированного Россией Крыма была объявлена воздушная тревога. Российские оккупационные власти на территории полуострова заявляют о сбитии ракеты.

Что происходит на территории оккупированного Крыма

Так называемый руководитель оккупационной российской администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что из-за ракетной атаки в городе сработала система воздушной тревоги.

В местных Telegram-каналах ходят сообщения, что по Севастополю были выпущены ракеты.

Тем временем оккупанты остановили движение автотранспорта по Крымскому мосту, а также морской и наземный общественный транспорт.

Пророссийские паблики сообщают, что на подлете в Крым якобы сбили 1-3 ракеты и один беспилотный летательный аппарат.

Что известно о деталях высадки спецназовцев ГУР на территории Крыма

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, по результатам десантной операции украинских военных на территории оккупированного Россией Крыма произошло жесткое сражение с кремлевскими захватчиками и один украинских военный, к сожалению, попал в плен к россиянам.

Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе пленный, и потери несоразмерны с потерями противника Поделиться

Представитель ГУР признал, что освобождение украинских территорий, к большому сожалению, связано с потерями и жертвенностью защитников и защитниц.

В данной ситуации речь идет о спецназначенцах и в ГУР могут подтвердить, что Украина сделает все возможное для того, чтобы обязательно каждый пленник защитник вернулся домой.

Над этим работает Координационный штаб по обращению с военнопленными и в конце концов вся команда Сил безопасности и обороны. Украина продолжит и дальше делать все для того, чтобы деоккупировать наши территории и вернуть земли и людей Поделиться

Ряд российских пропагандистских СМИ и коллаборантов в Крыму сообщали о якобы взятии в плен бойца ГУР во время рейда украинских спецназовцев 4 октября.