В оккупированном Севастополе объявлена тревога. Остановлено движение по Крымскому мосту

В Севастополе на территории оккупированного Россией Крыма была объявлена воздушная тревога. Российские оккупационные власти на территории полуострова заявляют о сбитии ракеты.
Что происходит на территории оккупированного Крыма
Так называемый руководитель оккупационной российской администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что из-за ракетной атаки в городе сработала система воздушной тревоги.
В местных Telegram-каналах ходят сообщения, что по Севастополю были выпущены ракеты.
Тем временем оккупанты остановили движение автотранспорта по Крымскому мосту, а также морской и наземный общественный транспорт.
Пророссийские паблики сообщают, что на подлете в Крым якобы сбили 1-3 ракеты и один беспилотный летательный аппарат.
Что известно о деталях высадки спецназовцев ГУР на территории Крыма
По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, по результатам десантной операции украинских военных на территории оккупированного Россией Крыма произошло жесткое сражение с кремлевскими захватчиками и один украинских военный, к сожалению, попал в плен к россиянам.
Представитель ГУР признал, что освобождение украинских территорий, к большому сожалению, связано с потерями и жертвенностью защитников и защитниц.
В данной ситуации речь идет о спецназначенцах и в ГУР могут подтвердить, что Украина сделает все возможное для того, чтобы обязательно каждый пленник защитник вернулся домой.
Ряд российских пропагандистских СМИ и коллаборантов в Крыму сообщали о якобы взятии в плен бойца ГУР во время рейда украинских спецназовцев 4 октября.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-