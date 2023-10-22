В Севастополе раздались взрывы и начался пожар в районе Казачьей бухты — видео

Во временно оккупированном Севастополе звучала воздушная тревога. Местные жители сообщают о звуках взрывов и пожаре в районе Казачьей бухты.
Что известно о взрывах в Севастополе
Около 20:00 в городе включили сирену воздушной тревоги. Также на полуострове перекрыли движение по Крымскому мосту.
Позже местные Телеграмм-каналы сообщили о пожаре вблизи Казачьей бухты.
Телеграмм-каналы оккупантов заявили о работе ПВО и об уничтожении ракет.
АТЕШ обнаружили новое месторасположение армии РФ в Крыму
Партизаны обнаружили большое место дислокации войск РФ на зерноскладе в селе Заречное Джанкойского района.
Там находится около 20 единиц автомобильной техники, среди которых есть как тентованные "Уралы" и КамАЗы, так и топливозаправщики.
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