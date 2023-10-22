В Севастополе раздались взрывы и начался пожар в районе Казачьей бухты — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Севастополе раздались взрывы и начался пожар в районе Казачьей бухты — видео

Ракета
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Источник:  online.ua

Во временно оккупированном Севастополе звучала воздушная тревога. Местные жители сообщают о звуках взрывов и пожаре в районе Казачьей бухты.

Что известно о взрывах в Севастополе

Около 20:00 в городе включили сирену воздушной тревоги. Также на полуострове перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже местные Телеграмм-каналы сообщили о пожаре вблизи Казачьей бухты.

Телеграмм-каналы оккупантов заявили о работе ПВО и об уничтожении ракет.

АТЕШ обнаружили новое месторасположение армии РФ в Крыму

Партизаны обнаружили большое место дислокации войск РФ на зерноскладе в селе Заречное Джанкойского района.

Там находится около 20 единиц автомобильной техники, среди которых есть как тентованные "Уралы" и КамАЗы, так и топливозаправщики.

Подъезды к объекту охраняются военными РФ на территории обустроенных оборонительных позиций. Нам известно, что личный состав расквартирован по всему населенному пункту, - отмечают в "Атеш".

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