У Бєлгородській області на російській міні підірвалося двоє чиновників

Двоє чиновників Краснояружського району Білгородської області РФ підірвались на встановленій російськими військовими міні, коли пересувались на "УАЗ-Патріот".
Російські чиновники підірвалися на міні
Повідомляється, що у результаті підриву на міні, замголови Краснояружської адміністрації Ігорю Бородаєнко відірвало ноги.
Він перебуває в реанімації в тяжкому стані. У голови адміністрації Вязовського сільського поселення Галини Пащенко - мінно-вибухова травма та розривана рана м'яких тканин голови.
Третій пасажир обійшовся струсом мозку та закритою травмою органів грудної клітки і черевної порожнини.
Яка ситуація у Бєлгородській області
Останнім часом області РФ, які межують з Україною, постійно перебувають під обстрілами. При цьому військове керівництво окупантів, обстрілюючи свою територію, звинувачує в цьому ЗСУ.
Наприклад, у травні 2022 року губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що село Солохи нібито обстріляли українські військові. Внаслідок атаки щонайменше загинула одна людина, шестеро отримали поранення.
А у жовтні 2023 року у російському Бєлгороді жителі чули вибухи, на місці виникла пожежа. Загинули двоє людей. Тоді губернатор Бєлгородської області повідомив, що Бєлгород атакував безпілотник, який нібито був українським.
Також 18 листопада у Валуйках на Бєлгородщині загорівся військовий шпиталь армії РФ. Бєлгородці стверджували, що у шпиталі вигоріло все начисто. Про причину пожежі росіяни так і не повідомили.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-