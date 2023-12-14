У Бєлгородській області на російській міні підірвалося двоє чиновників

Двоє чиновників Краснояружського району Білгородської області РФ підірвались на встановленій російськими військовими міні, коли пересувались на "УАЗ-Патріот".

Російські чиновники підірвалися на міні

Повідомляється, що у результаті підриву на міні, замголови Краснояружської адміністрації Ігорю Бородаєнко відірвало ноги.

Він перебуває в реанімації в тяжкому стані. У голови адміністрації Вязовського сільського поселення Галини Пащенко - мінно-вибухова травма та розривана рана м'яких тканин голови.

Третій пасажир обійшовся струсом мозку та закритою травмою органів грудної клітки і черевної порожнини.

Прекрасна ілюстрація перемог, про які сьогодні Путін буде годувати лайном з лопати розповідати росіянам, - зазначив Андрющенко. Поширити

Яка ситуація у Бєлгородській області

Останнім часом області РФ, які межують з Україною, постійно перебувають під обстрілами. При цьому військове керівництво окупантів, обстрілюючи свою територію, звинувачує в цьому ЗСУ.

Наприклад, у травні 2022 року губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що село Солохи нібито обстріляли українські військові. Внаслідок атаки щонайменше загинула одна людина, шестеро отримали поранення.

А у жовтні 2023 року у російському Бєлгороді жителі чули вибухи, на місці виникла пожежа. Загинули двоє людей. Тоді губернатор Бєлгородської області повідомив, що Бєлгород атакував безпілотник, який нібито був українським.

Також 18 листопада у Валуйках на Бєлгородщині загорівся військовий шпиталь армії РФ. Бєлгородці стверджували, що у шпиталі вигоріло все начисто. Про причину пожежі росіяни так і не повідомили.