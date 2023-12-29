На территории Белгородской области в РФ вечером, 29 декабря прозвучала серия мощных взрывов.

Что известно о ситуации в Белгородской области

В частности, в районе 22:00 российские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Белгороде, работе ПВО и "прилетах".

Вскоре после этого в сети начали появляться видео, на которых можно услышать взрывы, а также в небе фиксировали множество вспышек.

После этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о якобы сбитии системами ПВО нескольких воздушных целей на подлете в город.

При этом провоенные каналы пишут об уничтожении ракет.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на Земле. По предварительным данным, есть один погибший и один потерпевший. Информация уточняется, – заявляет Гладков. Поделиться

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли. По предварительным данным, один погибший и один пострадавший", - написал он и добавил, что информация уточняется.

Между тем, РосСМИ и местные ТГ-каналы сообщают о падении обломков на авто различные сооружения, в частности в Белгороде.

Также озвучивается предположение об обстреле из реактивных систем залпового огня.

Что говорят в минобороны РФ

При этом в минообороны страны-агрессорки заявили, что якобы системы ПВО уничтожили 13 снарядов РСЗО в небе над регионом.

Вину за этот обстрел ведомство страны-агрессора традиционно возлагает на Украину.