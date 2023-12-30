Взрывы и пожар. В российском Белгороде раздался мощный "хлопок" — видео

30 декабря в российском Белгороде раздалась серия взрывов. Местные сообщают об обстреле дронами центра, также известно о двух погибших.

Что происходит в Белгороде

Местные паблики пишут об обстреле центра и падении обломков дронов. В центре города горят автомобили, все в черном дыму. Судя по фото и видео, прилетов там много.

Кроме жилого сектора, удар был нанесен в районе торгового центра "Маяк", где "традиционно проводятся новогодние мероприятия"

Мэр Белгорода сообщает о двух погибших детях и других пострадавших. Есть также данные о погибшем мужчине.

По предварительной информации, двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилищный сектор. Все подробности позже, – пишет Гладков. Поделиться

Что известно о масштабной атаке БпЛа по территории РФ 30 декабря

По информации представителей украинских спецслужб, в течение ночи 30 декабря была проведена масштабная атака по военным объектам на территории РФ с помощью БПЛА.

По их информации, больше "хлопка" было в Брянске, где группа ударных БпЛа атаковала предприятие Кремний Эл", которое является одним из крупнейших производителей электроники для российской военной техники.

В частности, этот завод производит электронику для дальнобойных высокоточных ракет террористической армии РФ и систем ПВО "Панцирь".

Кроме того, взрывы прогремели на ряде военных объектов в Белгороде, Туле, Твери, Москве.

По информации минобороны страны-агрессорки, в течение ночи 30 декабря на территории РФ было зафиксировано 32 неопознанных БПЛА.

Дроны зафиксировали над территориями четырех областей: Брянской, Орловской, Курской и Московской.

Традиционно минобороны РФ обвинило в атаках Украину.