Сили оборони атакували військові обʼєкти в російському Бєлгороді

30 грудня Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах в російському Бєлгороді.

Українські сили нанесли ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді РФ

Як уточнили джерело у спецслужбах, це відповідь на російські атаки по Україні.

Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають, - відзначило джерело. Поширити

Що відомо про обстріл Бєлгорода РФ

30 грудня губернатор Бєлгородської області РФ Гладков заявив, що нібито ЗСУ обстріляли центр Бєлгорода, є влучання в житловий сектор.

Зокрема він також стверджував про нібито влучання у цивільний сектор. Інші ж російські Telegra-канал скиглили про удари біля ТЦ "Маяк".

За його попередньою інформацією, загинули двоє дітей, є травмовані. Він також повідомив про атаку на смт Уразово у Валуйському окрузі: пошкоджені близько 20 приватних будинків, оздоровчий комплекс, травмованих немає.

Наразі росЗМІ вже повідомляють про 10 загиблих та 45 поранених.

Окрім цього за інформацією представників українських спецслужб, протягом ночі 30 грудня було проведено масштабну атаку по військових об'єктах на території РФ за допомогою БпЛА.

За їх інформацією, найбільше “бавовни” було у Брянську, де група ударних БпЛа атакувала підприємство Кремній Ел", яке є одним з найбільших виробників електроніки для російської військової техніки.

За інформацією міноборони країни-агресорки, протягом ночі 30 грудня на території РФ було зафіксовано 32 невпізнаних БпЛА.

Дрони зафіксували над територіями чотирьох областей: Брянської, Орловської, Курської та Московської.

Традиційно міноборони РФ звинуватило в атаках Україну.