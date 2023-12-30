Силы обороны атаковали военные объекты в российском Белгороде

30 декабря Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в российском Белгороде.

Украинские силы нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде

Как уточнили источник в спецслужбах, ответ на российские атаки по Украине.

Это общие мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Меры продолжаются, - отметил источник. Поделиться

Что известно об обстреле Белгорода РФ

30 декабря губернатор Белгородской области РФ Гладков заявил, что якобы ВСУ обстреляли центр Белгорода, есть попадание в жилищный сектор.

В частности, он также утверждал о якобы попадании в гражданский сектор. Другие же российские Telegra-канал скулили об ударах возле ТЦ "Маяк".

По его предварительной информации, погибли двое детей, травмированы. Он также сообщил об атаке в пгт Уразово в Валуйском округе: повреждены около 20 частных домов, оздоровительный комплекс, травмированных нет.

В настоящее время РосСМИ уже сообщают о 10 погибших и 45 раненых.

Кроме этого, по информации представителей украинских спецслужб, в течение ночи 30 декабря была проведена масштабная атака по военным объектам на территории РФ с помощью БпЛА.

По их информации, больше "хлопка" было в Брянске, где группа ударных БпЛа атаковала предприятие Кремний Эл", которое является одним из крупнейших производителей электроники для российской военной техники.

По информации минобороны страны-агрессорки, в течение ночи 30 декабря на территории РФ было зафиксировано 32 неопознанных БПЛА.

Дроны зафиксировали над территориями четырех областей: Брянской, Орловской, Курской и Московской.

Традиционно минобороны РФ обвинило в атаках Украину.