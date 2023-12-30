ВСУ в течение ночи провели масштабную атаку БпЛА по территории РФ

По информации представителей украинских спецслужб, в течение ночи 30 декабря была проведена масштабная атака по военным объектам на территории РФ с помощью БПЛА.
Что известно о масштабной атаке БпЛа по территории РФ
По их информации, больше "хлопка" было в Брянске, где группа ударных БпЛа атаковала предприятие Кремний Эл", которое является одним из крупнейших производителей электроники для российской военной техники.
В частности, этот завод производит электронику для дальнобойных высокоточных ракет террористической армии РФ и систем ПВО "Панцирь".
Кроме того, взрывы прогремели на ряде военных объектов в Белгороде, Туле, Твери, Москве.
Что говорят в РФ
По информации минобороны страны-агрессорки, в течение ночи 30 декабря на территории РФ было зафиксировано 32 неопознанных БПЛА.
Дроны зафиксировали над территориями четырех областей: Брянской, Орловской, Курской и Московской.
Традиционно минобороны РФ обвинило в атаках Украину.
Российские оккупанты заявляют, что дроны были запущены для атак по объектам на территории РФ.
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