ВСУ в течение ночи провели масштабную атаку БпЛА по территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ в течение ночи провели масштабную атаку БпЛА по территории РФ

"Бавовна" на территории РФ
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Источник:  РБК Украина

По информации представителей украинских спецслужб, в течение ночи 30 декабря была проведена масштабная атака по военным объектам на территории РФ с помощью БПЛА.

Что известно о масштабной атаке БпЛа по территории РФ

В ночь с 29 на 30 декабря Силы безопасности и обороны Украины нанесли мощный удар по военным объектам на территории РФ. Всего в атаке участвовало более 70 беспилотников разных типов, отмечают собеседники журналистов издания из украинских спецслужб.

По их информации, больше "хлопка" было в Брянске, где группа ударных БпЛа атаковала предприятие Кремний Эл", которое является одним из крупнейших производителей электроники для российской военной техники.

В частности, этот завод производит электронику для дальнобойных высокоточных ракет террористической армии РФ и систем ПВО "Панцирь".

Кроме того, взрывы прогремели на ряде военных объектов в Белгороде, Туле, Твери, Москве.

Российская ПВО смогла сбить определенную часть украинских БПЛА, но значительное количество из них эффективно сработало по целям. В отличие от российских террористических ударов по территории Украины, Силы безопасности и обороны Украины наносили удары исключительно по военным объектам врага, - отмечают источники в спецслужбах.

Что говорят в РФ

По информации минобороны страны-агрессорки, в течение ночи 30 декабря на территории РФ было зафиксировано 32 неопознанных БПЛА.

Дроны зафиксировали над территориями четырех областей: Брянской, Орловской, Курской и Московской.

Традиционно минобороны РФ обвинило в атаках Украину.

Российские оккупанты заявляют, что дроны были запущены для атак по объектам на территории РФ.

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