ЗСУ протягом ночі провели масштабну атаку БпЛА по території РФ

За інформацією представників українських спецслужб, протягом ночі 30 грудня було проведено масштабну атаку по військових об'єктах на території РФ за допомогою БпЛА.

Що відомо про масштабну атаку БпЛа по території РФ

В ніч з 29 на 30 грудня Сили безпеки і оборони України завдали потужного удару по військових об’єктах на території РФ. Всього в атаці брало участь понад 70 безпілотників різних типів, - зазначають співрозмовники журналістів видання з українських спецслужб. Поширити

За їх інформацією, найбільше “бавовни” було у Брянську, де група ударних БпЛа атакувала підприємство Кремній Ел", яке є одним з найбільших виробників електроніки для російської військової техніки.

Зокрема, цей завод виготовляє електроніку для далекобійних високоточних ракет терористичної армії РФ та систем ППО "Панцир".

Окрім цього вибухи пролунали на низці військових об’єктів в Бєлгороді, Тулі, Твері, Москві.

Російська ППО змогла збити певну частину українських БпЛА, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях. На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони України завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога, - зазначають джерела видання у спецслужбах. Поширити

Що кажуть в РФ

За інформацією міноборони країни-агресорки, протягом ночі 30 грудня на території РФ було зафіксовано 32 невпізнаних БпЛА.

Дрони зафіксували над територіями чотирьох областей: Брянської, Орловської, Курської та Московської.

Традиційно міноборони РФ звинуватило в атаках Україну.

Російські окупанти заявляють, що дрони було запущено для атак по об’єктах на території РФ.