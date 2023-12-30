ЗСУ протягом ночі провели масштабну атаку БпЛА по території РФ

За інформацією представників українських спецслужб, протягом ночі 30 грудня було проведено масштабну атаку по військових об'єктах на території РФ за допомогою БпЛА.
Що відомо про масштабну атаку БпЛа по території РФ
За їх інформацією, найбільше “бавовни” було у Брянську, де група ударних БпЛа атакувала підприємство Кремній Ел", яке є одним з найбільших виробників електроніки для російської військової техніки.
Зокрема, цей завод виготовляє електроніку для далекобійних високоточних ракет терористичної армії РФ та систем ППО "Панцир".
Окрім цього вибухи пролунали на низці військових об’єктів в Бєлгороді, Тулі, Твері, Москві.
Що кажуть в РФ
За інформацією міноборони країни-агресорки, протягом ночі 30 грудня на території РФ було зафіксовано 32 невпізнаних БпЛА.
Дрони зафіксували над територіями чотирьох областей: Брянської, Орловської, Курської та Московської.
Традиційно міноборони РФ звинуватило в атаках Україну.
Російські окупанти заявляють, що дрони було запущено для атак по об’єктах на території РФ.
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