Жителі російського Єйська у соцмережах поширюють повідомлення про потужні вибухи в районі місцевого аеродрому злочинної армїі РФ.

Що відомо про вибухи в районі аеродрому в Єйську

Було чути сильний гуркіт, і, походу, щось рухнуло. І що це було?! Тільки не кажіть, що літак знову на надзвук перейшов. Та ще й з димом. 5 хвилин тому аж зі столів все попадало, - повідомляють місцеві жителі у соцмережах. Поширити

У той же час, гучні звуки також намагаються пояснити плановими навчаннями із застосуванням боєприпасів на військовому полігоні.

Що відомо про бавовну на окупованих територіях України

За інформацією радника мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петра Андрющенка, в окупованому військовими злочинцями армії РФ Бердянську у Запорізькій області окупантів атакували ударні БпЛА українських військових.

Понад пів години в Бердянську святковий салют ворожої ППО. Яка намагається збити БПЛА-щедрівки, - зазначив радник мера окупованого Маріуполя. Поширити

За попередніми відомостями, протиповітряна оборона супротивника відпрацювала "не дуже вдало, особливо в центрі"

Чи критичні втрати авіації РФ в Україні

За словами військового аналітика Михайла Жорохова у коментарі журналістам видання “Obozrevatel”, наразі промисловисть країни-агресорки працює над покриттям втрат авіації у злочинній війні проти України.

Дуже часто в пропагандистських російських каналах можна побачити сюжети про здачу нових партій Су-34, Мі-8 та інших літаків. Тому я б не сказав, що Росія зазнала критичних втрат, які якось відбиваються на їхніх бойових спроможностях, - пояснює Жорохов. Поширити

За його словами, тиші в українському повітряному просторі найближчим часом очікувати не варто.