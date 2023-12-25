У РФ повідомляють про вибухи в районі аеродрому в Єйську — відео

Жителі російського Єйська у соцмережах поширюють повідомлення про потужні вибухи в районі місцевого аеродрому злочинної армїі РФ.
Що відомо про вибухи в районі аеродрому в Єйську
У той же час, гучні звуки також намагаються пояснити плановими навчаннями із застосуванням боєприпасів на військовому полігоні.
Що відомо про бавовну на окупованих територіях України
За інформацією радника мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петра Андрющенка, в окупованому військовими злочинцями армії РФ Бердянську у Запорізькій області окупантів атакували ударні БпЛА українських військових.
За попередніми відомостями, протиповітряна оборона супротивника відпрацювала "не дуже вдало, особливо в центрі"
Чи критичні втрати авіації РФ в Україні
За словами військового аналітика Михайла Жорохова у коментарі журналістам видання “Obozrevatel”, наразі промисловисть країни-агресорки працює над покриттям втрат авіації у злочинній війні проти України.
За його словами, тиші в українському повітряному просторі найближчим часом очікувати не варто.
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