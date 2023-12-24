У багатоповерхівці Кременчука вибухнула граната. Є постраждалий

Вчора, 23 грудня, у квартирі багатоповерхового будинку Кременчука Полтавської області вибухнула граната. Госпіталізовано одного з мешканців.
У багатоповерхівці Кременчука вибухнула граната
На момент вибуху у квартирі перебувала ще одна мешканка, проте, вона не постраждала.
Як розповів начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович, за однією з версій, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження.
Що загрожує
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
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