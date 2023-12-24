У багатоповерхівці Кременчука вибухнула граната. Є постраждалий
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Події
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У багатоповерхівці Кременчука вибухнула граната. Є постраждалий

ГУНП у Полтавській області
вибух
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Вчора, 23 грудня, у квартирі багатоповерхового будинку Кременчука Полтавської області вибухнула граната. Госпіталізовано одного з мешканців.

У багатоповерхівці Кременчука вибухнула граната

Повідомлення про вибух надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від місцевих мешканців. На огляд до лікарні з місця події госпіталізовано мешканця квартири, 1968 року народження. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що в помешканні вибухнув боєприпас, - пише пресслужба.

На момент вибуху у квартирі перебувала ще одна мешканка, проте, вона не постраждала.

Як розповів начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович, за однією з версій, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження.

Що загрожує

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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