У Львові стався потужний вибух у приватному будинку. Двох людей шукають під завалами

У Львові у гаражі на території одного з приватних будинків стався потужний вибух. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Ще двох людей шукають під завалами.

Що відомо про обставини потужного вибуху на території приватного будинку у Львові

За інформацією мера Львова Андрія Садового та представників ДСНС, вибух стався у гаражі на території одного з приватних будинків на вул. Княгині Ольги.

В результаті вибуху є руйнування опорних стін.

Правоохоронці повідомили, що рух вулицею Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекритий у зв'язку з вибухом, що спричинив пожежу у житловому будинку.

Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху, охорону місця події та допомагають іншим службам у ліквідації наслідків, -зазначили в поліції. Поширити

Садовий зазначив, що за попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу.

Мер Львова додав, що у будинку проживала сім’я з шести осіб. До лікарні із численними опіками були доставлені 2 дитини та дві дорослі жінки.

Садовий повідомив, що постраждалі перебувають не у важкому стані.

Що відомо про порятунок постраждалих

Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами. Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції, - зазначив Садовий. Поширити

Між тим представники ДСНС повідомили, що під завалів було врятовано дитину.