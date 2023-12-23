У Львові стався потужний вибух у приватному будинку. Двох людей шукають під завалами

У Львові у гаражі на території одного з приватних будинків стався потужний вибух. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Ще двох людей шукають під завалами.
Що відомо про обставини потужного вибуху на території приватного будинку у Львові
За інформацією мера Львова Андрія Садового та представників ДСНС, вибух стався у гаражі на території одного з приватних будинків на вул. Княгині Ольги.
В результаті вибуху є руйнування опорних стін.
Правоохоронці повідомили, що рух вулицею Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекритий у зв'язку з вибухом, що спричинив пожежу у житловому будинку.
Садовий зазначив, що за попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу.
Мер Львова додав, що у будинку проживала сім’я з шести осіб. До лікарні із численними опіками були доставлені 2 дитини та дві дорослі жінки.
Садовий повідомив, що постраждалі перебувають не у важкому стані.
Що відомо про порятунок постраждалих
Між тим представники ДСНС повідомили, що під завалів було врятовано дитину.
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