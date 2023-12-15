В окупованому Генічеську пролунали потужні вибухи внаслідок ракетної атаки — відео

В окупованому злочинною армією РФ Генічеську у Херсонській області пролунала серія потужних вибухів. Повідомляється про ракетну атаку.

Що відомо про бавовну у Генічеську

За інформацією радника мера окупованого Росією Маріуполя Петра Андрющенка, представники окупаційної влади російських загарбників заявляють про ракетну атаку по Генічеську.

У місті працюють системи протиповітряної оборони. Кадри вильоту ракет по якихось цілях в небі над Генічеським оприлюднили в мережі.

Генічеськ переказує привіт та передає естафету далі в Крим, - зазначив Андрющенко. Поширити

Тим часом представник окупаційної "влади" регіону на Херсонщині, так званий "губернатор" Володимир Сальдо стверджує, що місто перебуває під сильним обстрілом.

Також він розповідає про нібито збиті ракети.

Наразі збито вже не менше 15 цілей, - заявляє колаборант. Поширити

Що відомо про бавовну у Криму

У той же час, за інформацією кримських пабліків та заяв окупантів, у Севастополі пролунав вибух.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв заявляє про збитий БпЛА.

Кореспондент "Крим.Реалії" повідомив, що у центральній частині Севастополя було чутно кілька пусків реактивних бомбометів, після того у місті пролунав гучний вибух із району входу в головну бухту Севастополя.

Так званий "губернатор" Розважаєв написав, що російська ППО збила начебто один безпілотник і "пошкоджень інфраструктури не зафіксовано".

Крім того, телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє про два вибухи в Джанкої. Там перекрили рух через пункт пропуску "Джанкой".

Пізніше Крим.Реалії повідомили з посиланням на місцевих жителів, що в районі між Чорноморським та Міжводним працює російська ППО.