У російському Курську пролунали вибухи. Заявляють про атаку дронів — відео

Ввечері 15 грудня у російському Курську пролунали вибухи. У Міноборони РФ заявили про збиття нібито українських безпілотників.
Вибухи у Курську 15 грудня
В російському Міноборони відзвітували про збиті нібито українські безпілотники. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про збиття 4 дронів.
Вибухи в Росії
14 грудня Міноборони РФ заявило про атаку нібито українських безпілотників на Московську і Калузьку області. Ворожі ППО нібито збили дев'ять безпілотників над територіями Калузької та Московської областей.
5 грудня над територією Росії нібито перехопили та знищили понад 40 українських безпілотників.
Протягом 30 листопада - 1 грудня у результаті спецоперації Служби безпеки України на Байкало-Амурській залізничній магістралі у РФ вибухнули кілька потяг із паливом.
У ніч на 26 листопада російська влада заявила про спробу масованої атаки безпілотниками. Там стверджують, що сили ППО нібито збили 21 дрон.
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