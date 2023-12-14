У Шойгу заявили про атаку дронів на дві області РФ

Міноборони РФ повідомило, що нібито українські безпілотники атакували Московську і Калузьку області. Невідомий дрон нібито знищили в Московській області.
Нова бавовна у РФ
За даними Міноборони РФ, черговими засобами ППО знищено і перехоплено дев'ять українських безпілотників над територіями Калузької та Московської областей.
Окрім цього, мера Москви Сергій Собянін повідомив, що силами ППО в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву.
Варто зазначити, що місто Наро-Фомінськ знаходиться на відстані трохи більше 80 кілометрів від російської столиці.
О 04:30 мер російської столиці заявив про ще один безпілотник, який нібито збили під Москвою. Він зазначив, що російські сили ППО знищили дрон у тому ж Наро-Фомінському окрузі.
Що відомо про атаку дронів на РФ
У ніч на 26 листопада російська влада офіційно заявила про спробу масованої атаки безпілотниками на територію країни-агресорки. За попередніми даними, було зафіксовано 21 дрон.
Як стверджує Собянін, дрони, які летіли у напрямку Москву, нібито були знищені в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я.
Окрім того, він додає, що сили ворожої ППО перехопили та ліквідували декілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.
У Міністерстві оборони РФ оприлюднили інформацію про те, що ворожа ППО нібито знищила 11 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.
Також, за його словами, на підльоті до Москви в Раменському міському окрузі у Росії ППО нібито збила ще один безпілотник.
В Міноборони РФ згодом додали, що о 05:15 засоби ППО нібито знищили ще 9 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.
Перед цим в ГУР України попередили жителів Москви та інших російських міст, що атаки безпілотників частішатимуть.
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