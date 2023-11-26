У російській Тулі "бавовна". Дрони атакують місто, лунають вибухи — відео

Нові вибухи пролунали у російській Тулі 26 листопада. У мережі стверджують, що працює ППО.

Що відомо про вибухи у Тулі

Жителі Тули після нічної атаки безпілотників заявили про нові вибухи над містом. Вони також помітили проліт ще декількох БПЛА над містом.

Російські ЗМІ пишуть, що збито два безпілотники, тобто, за ніч вони збили нібито "5-6 дронів".

Окупанти традиційно звинуватили у так званій "атаці" Україну.

За нашою інформацією, ППО збила щонайменше ще один український БПЛА у небі над містом. За словами місцевих, також було чути польоти кількох дронів у Заріченському районі міста, - пишуть російські пабліки. Поширити

Вибухи у РФ

У Росії у 2023 році почастішали випадки атак БпЛА. В основному ці атаки націлені на військові об'єкти в різних регіонах, включаючи Москву.

Росіяни поскаржилися, що в ніч на 26 листопада у Підмосков'ї та інших регіонах лунали вибухи. Повідомлялося, що нібито там літали дрони, їх намагалися збити.

У Міноборони РФ стверджують, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що вночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники у Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.

Також на початку листопада в Московській області пролунав вибух недалеко від заводу, що виробляє "Кинджали" та "Іскандери". Пропагандисти заявили про збитки безпілотника.