В русской Туле "хлопок". Дроны атакуют город, раздаются взрывы – видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В русской Туле "хлопок". Дроны атакуют город, раздаются взрывы – видео

Дрон
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Источник:  online.ua

Новые взрывы прогремели в российской Туле 26 ноября. В сети утверждают, что работает ПВО.

Что известно о взрывах в Туле

Жители Тулы после ночной атаки беспилотников заявили о новых взрывах над городом. Они также заметили пролет еще нескольких БПЛА над городом.

Российские СМИ пишут, что сбиты два беспилотника, то есть за ночь они сбили якобы "5-6 дронов".

Оккупанты традиционно обвинили в так называемой "атаке" Украину.

По нашей информации, ПВО сбила как минимум еще один украинский БПЛА в небе над городом. По словам местных, также было слышно полеты нескольких дронов в Зареченском районе города, - пишут российские паблики.

Взрывы в РФ

В России в 2023 году участились случаи атак БПЛА. В основном эти атаки нацелены на военные объекты в разных регионах, включая Москву.

Россияне пожаловались, что в ночь на 26 ноября в Подмосковье и других регионах раздавались взрывы. Сообщалось, будто бы там летали дроны, их пытались сбить.

В Минобороны РФ утверждают, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.

Также в начале ноября в Московской области раздался взрыв недалеко от завода, производящего "Кинжалы" и "Искандеры". Пропагандисты заявили об ущербе беспилотнику.

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