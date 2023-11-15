Взрыв на Тамбовском пороховом заводе. В РФ признали удар БПЛА

В России квалифицировали взрыв на Тамбовском пороховом заводе, который произошел поздно вечером 11 ноября, как теракт. Там якобы обнаружили части беспилотника.

В РФ назвали терактом взрыв на Тамбовском заводе

Российское издание «Коммерсант» сообщает, что взрыв на Тамбовском пороховом заводе 11 ноября расследуется по статье Уголовного кодекса о теракте.

По источникам СМИ, российские следователи обнаружили и изъяли фрагменты беспилотника, который мог атаковать завод.

Удар, судя по повреждениям, был нанесен по крыше здания, – рассказали собеседники издания. Поделиться

Дело пожара на Тамбовском пороховом заводе расследует четвертый следственный отдел управления расследования военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СКР.

Что известно об ударе по пороховому заводу

Поздним вечером 11 ноября беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск, который находится в 700 км от границы с Украиной.

В результате пожара было разрушено здание площадью более 300 квадратных метров.

Тамбовский пороховой завод является одним из самых крупных в России производителей пороха для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.

По данным "Коммерсанта", после полномасштабного вторжения РФ в Украину завод нарастил производство на 34%.