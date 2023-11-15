Взрыв на Тамбовском пороховом заводе. В РФ признали удар БПЛА

В России квалифицировали взрыв на Тамбовском пороховом заводе, который произошел поздно вечером 11 ноября, как теракт. Там якобы обнаружили части беспилотника.
В РФ назвали терактом взрыв на Тамбовском заводе
Российское издание «Коммерсант» сообщает, что взрыв на Тамбовском пороховом заводе 11 ноября расследуется по статье Уголовного кодекса о теракте.
По источникам СМИ, российские следователи обнаружили и изъяли фрагменты беспилотника, который мог атаковать завод.
Дело пожара на Тамбовском пороховом заводе расследует четвертый следственный отдел управления расследования военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СКР.
Что известно об ударе по пороховому заводу
Поздним вечером 11 ноября беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск, который находится в 700 км от границы с Украиной.
В результате пожара было разрушено здание площадью более 300 квадратных метров.
Тамбовский пороховой завод является одним из самых крупных в России производителей пороха для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.
По данным "Коммерсанта", после полномасштабного вторжения РФ в Украину завод нарастил производство на 34%.
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