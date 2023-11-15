Вибух на Тамбовському пороховому заводі. У РФ визнали удар БПЛА

У Росії кваліфікували вибух на Тамбовському пороховому заводі, який стався пізно увечері 11 листопада, як теракт. Там нібито знайшли частини безпілотника.

У РФ назвали терактом вибух на Тамбовському заводі

Російське видання «Комерсант» повідомляє, що вибух на Тамбовському пороховому заводі 11 листопада, розслідується за статтею Кримінального кодексу про теракт.

За джерелами ЗМІ, російські слідчі знайшли та вилучили фрагменти безпілотника, який міг атакувати завод.

Удар, судячи з ушкоджень, був завданий по даху будівлі, - розповіли співрозмовники видання. Поширити

Справу про пожежу на Тамбовському пороховому заводі розслідує четвертий слідчий відділ управління розслідування воєнних злочинів, геноциду та реабілітації нацизму Головного слідчого управління СКР.

Що відомо про удар по пороховому заводу

Пізно ввечері 11 листопада безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ, що знаходиться за 700 км від кордону з Україною.

Внаслідок пожежі була зруйнована будівля площею понад 300 квадратних метрів.

Тамбовський пороховий завод є одним із найбільших у Росії виробників пороху для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів.

За даними «Коммерсанта», після повномасштабного вторгнення РФ в Україну завод наростив виробництво на 34%.