У РФ продовжують будувати завод з виробництва "шахедів" — Reuters

Згідно з супутниковими знімками, Російська Федерація продовжує будувати завод з виробництва "шахедів". Очікується, що Москва націлить їх на українські енергетичні об’єкти.

Що відомо про будівництво заводу у РФ

Попри прогрес у будівництва, ні Сполучені Штати Америки, ні їхні союзники досі не ввели санкції проти власника заводу, АТ "Алабуга", або пов'язаних з ним компаній.

Згідно з витоками документів, завод буде використовуватись для масового виробництва іранських безпілотників Shahed-136. Зокрема він займатиметься вдосконаленням виробничих процесів й можливостей БпЛА.

На супутникових знімках можна було побачити будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з контрольно-пропускними пунктами

З наближенням зими... можна очікувати, що Росія прискорить свої атаки Shahed-136 проти життєво важливої енергетичної інфраструктури України, створюючи жорстокі умови життя для цивільного населення, - йдеться у звіті. Поширити

У звіті Інституту науки та міжнародної безпеки наголошується, що "ключовим запізнілим кроком" для Вашингтона є запровадження санкцій проти "Алабуги", які могли б поширитись й на пов’язані з нею компанії.

Аналітики проаналізували підготовку РФ до нових ударів взимку

Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат 10 листопада заявив, що російські війська використали близько 500 безпілотників типу Shahed у вересні 2023 року та кілька сотень - у жовтні.

Він зазначив, що тенденція з майже щоденними обстрілами зберігається, однак РФ використовує менше боєзапасів.

Військові блогери стверджували, що російські удари "шахедами" стали рідшими за останній місяць через те, що російські сили планують синхронізувати нову хвилю інтенсивних комбінованих ударів із початком майбутніх широкомасштабних наземних операцій