В РФ продолжают строить завод по производству "шахедов" – Reuters

Согласно спутниковым снимкам, Российская Федерация продолжает строить завод по производству "шахедов". Ожидается, что Москва нацелит их на украинские энергетические объекты.

Что известно о строительстве завода в РФ

Несмотря на прогресс в строительстве, ни Соединенные Штаты Америки, ни их союзники до сих пор не ввели санкции против владельца завода, АО "Алабуга" или связанных с ним компаний.

Согласно утечкам документов, завод будет использоваться для массового производства иранских беспилотников Shahed-136. В частности, он будет заниматься совершенствованием производственных процессов и возможностей БпЛА.

На спутниковых снимках можно увидеть строительство других сооружений и новых периметров безопасности с контрольно-пропускными пунктами

С приближением зимы... можно ожидать, что Россия ускорит свои атаки Shahed-136 против жизненно важной энергетической инфраструктуры Украины, создавая жестокие условия жизни гражданскому населению, - говорится в отчете. Поделиться

В отчете Института науки и международной безопасности отмечается, что "ключевым запоздалым шагом" для Вашингтона является введение санкций против "Алабуги", которые могли бы распространиться и на связанные с ней компании.

Аналитики проанализировали подготовку РФ к новым ударам зимой

Представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат 10 ноября заявил, что российские войска использовали около 500 беспилотников типа Shahed в сентябре 2023 года и несколько сотен - в октябре.

Он отметил, что тенденция с почти ежедневными обстрелами сохраняется, однако РФ использует меньше боезапасов.

Военные блоггеры утверждали, что российские удары "шахедами" стали реже за последний месяц из-за того, что российские силы планируют синхронизировать новую волну интенсивных комбинированных ударов с началом будущих широкомасштабных наземных операций.