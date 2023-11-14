В оккупированном Донецке раздался взрыв – видео

Во временно оккупированном Донецке раздался взрыв. Предварительно над городом пролетали два дрона.
Что известно о взрыве в Донецке
По информации из местных групп, до взрыва в небе над городом кружили два дрона.
На видео можно услышать звуки взрыва.
Сейчас официальные лица, или военное руководство Украины никоим образом не комментировали ситуацию.
Что известно о масштабном пожаре на складе из горючей армии РФ в Донецке
В оккупированном Россией Донецке произошел масштабный пожар в Будённовском районе, где вспыхнули цистерны из горючего русской армии.
По информации местных Telegram-каналов со ссылкой на обнародованные фото и видео, пожар вспыхнул на складе с топливом.
Сообщается, что огонь охватил сразу несколько цистерн.
По словам местных жителей, пожар, якобы, спровоцировало попадание в результате атаки украинских военных.
По информации ряда местных ресурсов, пылает в Буденивском районе города возле железнодорожной станции Мушкетово.
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