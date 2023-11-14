В оккупированном Донецке раздался взрыв – видео
Категория
Украина
Дата публикации

В оккупированном Донецке раздался взрыв – видео

Донецк
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Источник:  online.ua

Во временно оккупированном Донецке раздался взрыв. Предварительно над городом пролетали два дрона.

Что известно о взрыве в Донецке

По информации из местных групп, до взрыва в небе над городом кружили два дрона.

Впоследствии отработала ПВО РФ, но был и разрыв, отмечают местные паблики.

На видео можно услышать звуки взрыва.

Сейчас официальные лица, или военное руководство Украины никоим образом не комментировали ситуацию.

Что известно о масштабном пожаре на складе из горючей армии РФ в Донецке

В оккупированном Россией Донецке произошел масштабный пожар в Будённовском районе, где вспыхнули цистерны из горючего русской армии.

По информации местных Telegram-каналов со ссылкой на обнародованные фото и видео, пожар вспыхнул на складе с топливом.

Сообщается, что огонь охватил сразу несколько цистерн.

По словам местных жителей, пожар, якобы, спровоцировало попадание в результате атаки украинских военных.

Большой пожар в Буденовском районе Донецка. Предварительно пожар начался по прилету снаряда. Официальной информации о вспыхнувшем нет, - пишут местные СМИ.

По информации ряда местных ресурсов, пылает в Буденивском районе города возле железнодорожной станции Мушкетово.

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