В окупованому Донецьку пролунав вибух — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

В окупованому Донецьку пролунав вибух — відео

Донецьк
Джерело:  online.ua

В тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух. Попередньо над містом пролітали два дрони.

Що відомо про вибух у Донецьку

За інформацією з місцевих груп, до вибуху в небі над містом кружляли два дрони.

Згодом відпрацювала ППО РФ, але був і розрив, зазначають місцеві пабліки.

На відео можна почути звуки вибуху.

Наразі офіційні особи, або ж військове керівництво України жодним чином не коментували ситуацію.

Що відомо про масштабну пожежу на складі із пальним армії РФ у Донецьку

В окупованому Росією Донецьку сталась масштабна пожежа у Будьонівському районі, де спалахнули цистерни із пальним російської армії. 

За інформацією місцевих Telegram-каналів із посиланням на числені оприлюднені фото та відео, пожежа спалахнула на складі із паливом.

Повідомляється, що вогонь охопив одразу кілька цистерн.

За словами місцевих жителів, пожежу, нібито, спровокувало влучання внаслідок атаки українських військових.

Велика пожежа у Будьонівському районі Донецька. Попередньо пожежа почалася після прильоту снаряда. Офіційної інформації про те, що спалахнуло, немає, - пишуть місцеві ЗМІ.

За інформацією низки місцевих ресурсів, палає у Буденнівському районі міста біля залізничної станції Мушкетове.

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