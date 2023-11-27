Дрони атакували авіаційний завод у Смоленській області РФ

У РФ стверджують, що нібито безпілотники ЗСУ спробували атакувати авіаційний завод у Смоленській області.

Нова “бавовна” на території РФ

Спроба атаки сталася вранці 26 листопада. Всього у бік заводу летіло як мінімум два безпілотники літакового типу.

Традиційно росіяни заявляють про збиття всіх дронів. Перший з них нібито був збитий близько 9:00 ранку в Задніпровському районі Смоленська.

А через пів години над Смоленськом було помічено ще одного безпілотника. Він, як повідомляють у мережі, буцім-то був придушений силами РЕБ.

У результаті "збиття" дрон упав на дах одного з цехів заводу та вибухнув. Внаслідок чого було пошкоджено сам дах та балка перекриття. Про постраждалих традиційно не повідомляють.

Атаки безпілотників у РФ

Нагадаємо, у жовтні ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод в Росії. На підприємстві виробляли ракети Х-59.

Згідно з підтвердженими даними, як зазначають в ГУР, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора.

10 листопада пролунали вибухи неподалік корпорації "Конструкторське бюро машинобудування" (КБМ) в Московській області, де виробляють "Кинджали" та "Іскандери".

Також у місті Литкаріно Московської області пролунали вибухи вночі 23 листопада. У Підмосков'ї було знеструмлено кілька населених пунктів.

Одна з найбільших атак була в ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-Сіті". Дрони потрапили до так званої "урядової вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку РФ.

Також росіяни стверджували, що в ніч на 24 листопада невідомі безпілотники нібито спробували атакувати військову частину у Волгоградській області.