У ніч на 26 листопада російська влада офіційно заявила про спробу масованої атаки безпілотниками на територію країни-агресорки. За попередніми даними, було зафіксовано 21 дрон.
Безпілотники продовжують атакувати РФ
Одним з перших на нічну атаку відреагував мер Москви Сергій Собянін.
Згодом також з’явилася реакція Міністерства оборони Російської Федерації.
Як стверджує Собянін, дрони, які летіли у напрямку Москву, нібито були знищені в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я.
Окрім того, він додає, що сили ворожої ППО перехопили та ліквідували декілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.
За словами поплічника Путіна, ніхто з цивільного населення в результаті атаки не постраждав.
Також мер Москви запевняє у відсутності будь-яких руйнувань та пошкоджень.
У Міністерстві оборони РФ оприлюднили інформацію про те, що ворожа ППО нібито знищила 11 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.
Атака дронів тривала всю ніч
Також, за його словами, на підльоті до Москви в Раменському міському окрузі у Росії ППО нібито збила ще один безпілотник.
В Міноборони РФ згодом додали, що о 05:15 засоби ППО нібито знищили ще 9 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.
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