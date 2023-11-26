У ніч на 26 листопада російська влада офіційно заявила про спробу масованої атаки безпілотниками на територію країни-агресорки. За попередніми даними, було зафіксовано 21 дрон.

Безпілотники продовжують атакувати РФ

Одним з перших на нічну атаку відреагував мер Москви Сергій Собянін.

Згодом також з’явилася реакція Міністерства оборони Російської Федерації.

Як стверджує Собянін, дрони, які летіли у напрямку Москву, нібито були знищені в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я.

Окрім того, він додає, що сили ворожої ППО перехопили та ліквідували декілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.

За словами поплічника Путіна, ніхто з цивільного населення в результаті атаки не постраждав.

Також мер Москви запевняє у відсутності будь-яких руйнувань та пошкоджень.

У Міністерстві оборони РФ оприлюднили інформацію про те, що ворожа ППО нібито знищила 11 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.

Атака дронів тривала всю ніч

О 04:02 Собянін повідомив, що ще один безпілотник, який намагався здійснити атаку на Москву, збитий у Подольську. Руйнувань та постраждалих нібито немає. Поширити

Також, за його словами, на підльоті до Москви в Раменському міському окрузі у Росії ППО нібито збила ще один безпілотник.

В Міноборони РФ згодом додали, що о 05:15 засоби ППО нібито знищили ще 9 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.