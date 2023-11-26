Месть Украины. В России паникуют из-за новой массированной атаки беспилотников

В ночь на 26 ноября российские власти официально заявили о попытке массированной атаки беспилотниками на территорию страны-агрессорки. По предварительным данным, был зафиксирован 21 дрон.

Беспилотники продолжают атаковать РФ

Одним из первых на ночную атаку отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Чуть позже также появилась реакция Министерства обороны Российской Федерации.

Как утверждает Собянин, летевшие в направлении Москву дроны якобы были уничтожены в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе Подмосковья.

Кроме того, он добавляет, что силы вражеской ПВО перехватили и ликвидировали несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях.

По словам приспешника Путина, никто из гражданского населения в результате атаки не пострадал.

Также мэр Москвы уверяет в отсутствии каких-либо разрушений и повреждений.

В Министерстве обороны РФ обнародовали информацию о том, что вражеская ПВО якобы уничтожила 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Атака дронов продолжалась всю ночь

В 04:02 Собянин сообщил, что еще один беспилотник, пытавшийся совершить атаку на Москву, сбит в Подольске. Разрушений и пострадавших вроде бы нет. Поделиться

Также, по его словам, на подлете к Москве в Раменском городском округе в России ПВО якобы сбил еще один беспилотник.

В Минобороны РФ чуть позже добавили, что в 05:15 средства ПВО якобы уничтожили еще 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.