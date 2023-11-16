Атака дронов. В Севастополе раздаются взрывы

Утром 16 ноября оккупационные власти Севастополя заявили об атаке украинскими беспилотниками, якобы отбитой. Позже в городе раздались взрывы.

Новая "бавовна" в Севастополе

Во временно оккупированном Крыму 16 ноября заявили об атаке "украинских" беспилотников, по которым якобы успешно отработало российское ПВО. Однако спустя время на территории полуострова снова раздались взрывы.

В частности, было громко в Севастополе, сообщили крымские паблики. Некоторые заявили, что видели пролет ракеты и слышали звуки взрывов.

Так, о взрывах в городе сторонники оккупантов говорили около семи утра четверга. В местных чатах они писали об этом коротко: "Громко".

Также отмечалось, что в центральной части Севастополя звуки походили на "пуски с реактивных бомбометов".

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Хотя российское Минобороны еще до этих событий выпустило ответ-заготовку, в котором утверждалось, что ПВО ночью перехватило три БПЛА над Черным морем у побережья полуострова.

Взрывы в Крыму

Как отмечают местные паблики, 7 ноября от взрывов срабатывали сигнализации машин. При этом авторы канала допускают, что взрывы могли звучать в стороне базы воздушно-космических сил РФ на аэродроме Бельбек.

В то же время, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Севастополе сработало ПВО и якобы сбило пять беспилотников.

После этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Другие телеграмм-каналы сообщают, что около 3:10 утра было слышно несколько громких взрывов вблизи Саки и Новофедоровки, где находится военный аэродром.

Развожаев позже заявил, что обломки от якобы сбитого дрона упадут на крышу частного дома в Орловке.

По его данным, пострадал мужчина, у него перелом руки. Угрозы жизни нет.