Атака дронів. У Севастополі лунають вибухи

Вранці 16 листопада окупаційна влада Севастополя заявила про атаку українськими безпілотниками, яка нібито була відбита. Пізніше у місті пролунали вибухи.
Нова “бавовна” у Севастополі
У тимчасово окупованому Криму 16 листопада заявили про атаку "українських" безпілотників, по яких нібито успішно відпрацювала російська ППО. Проте опісля на території півострова знову пролунали вибухи.
Зокрема, гучно було в Севастополі, повідомили кримські пабліки. Деякі заявили, що бачили там проліт ракети і чули звуки вибухів.
Так, про вибухи в місті прихильники окупантів вказали близько сьомої ранку четверга. В місцевих чатах вони писали про це коротко: "Гучно".
Також зазначалося, що в центральній частині Севастополя звуки були схожі на "пуски з реактивних бомбометів".
Хоча російське Міноборони ще до цих подій випустило відповідь-заготовку, в якій стверджувалося, що ППО вночі перехопила три БПЛА над Чорним морем біля узбережжя півострова.
Вибухи у Криму
Як зазначають місцеві пабліки, 7 листопада від вибухів спрацьовували сигналізації машин. При цьому, автори каналу допускають, що вибухи могли звучати в стороні бази повітряно-космічних сил РФ на аеродромі Бельбек.
Водночас, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, заявив, що в Севастополі спрацювало ППО і нібито збило п'ять безпілотників.
Після цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу.
Інші телеграм-канали повідомляють, що близько 3:10 ранку було чутно кілька гучних вибухів поблизу міста Саки та Новофедорівки, де знаходиться військовий аеродром.
Развожаєв пізніше заявив, що уламки від нібито збитого дрона впади на дах приватного будинку в Орлівці.
За його даними, постраждав чоловік, у нього перелом руки. Загрози життю немає.
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