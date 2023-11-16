Атака дронів. У Севастополі лунають вибухи

Вранці 16 листопада окупаційна влада Севастополя заявила про атаку українськими безпілотниками, яка нібито була відбита. Пізніше у місті пролунали вибухи.

Нова “бавовна” у Севастополі

У тимчасово окупованому Криму 16 листопада заявили про атаку "українських" безпілотників, по яких нібито успішно відпрацювала російська ППО. Проте опісля на території півострова знову пролунали вибухи.

Зокрема, гучно було в Севастополі, повідомили кримські пабліки. Деякі заявили, що бачили там проліт ракети і чули звуки вибухів.

Так, про вибухи в місті прихильники окупантів вказали близько сьомої ранку четверга. В місцевих чатах вони писали про це коротко: "Гучно".

Також зазначалося, що в центральній частині Севастополя звуки були схожі на "пуски з реактивних бомбометів".

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Хоча російське Міноборони ще до цих подій випустило відповідь-заготовку, в якій стверджувалося, що ППО вночі перехопила три БПЛА над Чорним морем біля узбережжя півострова.

Вибухи у Криму

Як зазначають місцеві пабліки, 7 листопада від вибухів спрацьовували сигналізації машин. При цьому, автори каналу допускають, що вибухи могли звучати в стороні бази повітряно-космічних сил РФ на аеродромі Бельбек.

Водночас, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, заявив, що в Севастополі спрацювало ППО і нібито збило п'ять безпілотників.

Після цього в Севастополі оголосили повітряну тривогу.

Інші телеграм-канали повідомляють, що близько 3:10 ранку було чутно кілька гучних вибухів поблизу міста Саки та Новофедорівки, де знаходиться військовий аеродром.

Развожаєв пізніше заявив, що уламки від нібито збитого дрона впади на дах приватного будинку в Орлівці.

За його даними, постраждав чоловік, у нього перелом руки. Загрози життю немає.